PSG : Son transfert capote, sa carrière vire au fiasco

Thibault Morlain

En 2017, Marco Verratti était annoncé tout proche d’un transfert au FC Barcelone. Au final, l’Italien a été retenu par le PSG, qui n’avait aucune envie de s’en séparer. Et si c’était une erreur de carrière pour Verratti ? C’est ce que pense Daniel Riolo, pour qui le joueur du PSG, aujourd’hui en déclin à ses yeux, aurait pu avoir une autre carrière.

Ce n’est plus un secret, Daniel Riolo n’est aujourd’hui pas le plus grand de Marco Verratti. Au micro de RMC , il multiplie ainsi les coups de gueule à l’encontre du joueur du PSG, qu’il estime être en régression depuis plusieurs saison maintenant. Et si la carrière de Verratti s’était passée différemment ? Pour Riolo, un transfert au FC Barcelone en 2017 aurait pu tout changer…

« Si Verratti va au Barça en 2017… »

Présent au micro de L’After Foot ce mercredi, Daniel Riolo est revenu sur le transfert avorté de Marco Verratti au FC Barcelone en 2017. Il a alors confié : « Si Verratti va au Barça en 2017, je ne pense pas qu’il termine au niveau qui est le sien aujourd’hui ».

« Sa carrière a souffert de ce non transfert »