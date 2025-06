PSG - Signature d’une star : Grosse annonce aux Etats-Unis !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a été un des acteurs majeurs du sacre en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma pourrait tout de même quitter le PSG cet été, l’international italien n’ayant plus qu’un an de contrat et n’ayant toujours pas prolongé. Actuellement aux États-Unis pour disputer la Coupe du monde des clubs, le gardien âgé de 26 ans a assuré que les négociations dans l’optique d’une prolongation avancent bien.

Ce sera sûrement le feuilleton de l’été au PSG. Souvent décrié, Gianluigi Donnarumma a été un des grands artisans du parcours du club de la capitale en Ligue des champions, conclu par une victoire en finale contre l’Inter Milan (5-0). Mais l’international italien (74 sélections) n’a plus qu’un an de contrat, jusqu'en juin 2026. Il sera donc libre dans un an et pour le moment, une prolongation avec le PSG ne semble pas imminente, alors que la piste menant à Lucas Chevalier (23 ans, LOSC) serait toujours active.

L’annonce de Donnarumma sur sa prolongation Comme l’a de nouveau assuré son agent, Enzo Raiola, récemment, la volonté de Gianluigi Donnarumma est pourtant de rester au PSG : « Il est heureux au PSG, il reste quelques détails contractuels à définir. » Le représentant du gardien âgé de 26 ans avait également fermé la porte à un retour en Italie, qu’il a quitté en 2021 pour prendre la direction de Paris. « Pour l'instant, il n'y a pas de portes ouvertes en Italie et je ne pense même pas que ce soit le bon moment pour un retour. J'exclus tout retour de Donnarumma, du moins à court terme. »