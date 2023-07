PSG : Retournement de situation pour ce transfert ?

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier en provenance du LOSC, Renato Sanches n’a pas convaincu pour sa première saison avec le PSG. L’international portugais est un des joueurs dont l’avenir est remis en question ces dernières semaines. Mais d’après Fabrizio Romano, le club de la capitale n’a pas encore tranché sur son cas.

Si Kylian Mbappé, non convoqué pour la tournée estivale du PSG, a été placé sur la liste des transferts, il n’est pas le seul dans cette situation. Bien qu’il soit arrivé il y a seulement un an, Renato Sanches pourrait lui aussi s’en aller d’ici à la fermeture du mercato estival. Dans cette optique, il est annoncé dans le viseur de l’AS Rome.

L’AS Rome ne lâche pas Renato Sanches

D’après La Repubblica , la Louve a même formulé une offre afin de s’attacher les services de Renato Sanches. L’AS Rome aurait proposé un prêt payant de 1M€, assorti d’une option d’achat de 12M€. Cependant, le PSG n’aurait pas encore pris de décision définitive concernant l’avenir de l’international portugais.

Le PSG pas encore certain de s’en séparer

En effet, si Fabrizio Romano indique que l'AS Rome compte insister dans ce dossier, il ajoute que le PSG n’a pas encore tranché sur son cas. Renato Sanches a d’ailleurs été convoqué pour la tournée estivale du club de la capitale et figure donc dans le groupe de Luis Enrique. Le PSG va devoir prendre une décision prochainement concernant l’avenir du milieu de terrain âgé de 25 ans.