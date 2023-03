PSG - Real Madrid : Une trahison signée Kylian Mbappé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au terme d’un incroyable feuilleton, Kylian Mbappé décidait en mai dernier d’apposer sa signature sur un nouveau bail avec le PSG. Une terrible désillusion pour le Real Madrid, espérant ardemment s’attacher les services de l’international français jusqu’au bout. Cependant, de nouveaux éléments révèlent que la prolongation du joueur était bel et bien des les tuyaux plusieurs semaines avant son officialisation.

Le début d’année 2022 du PSG a incontestablement été marqué par les rebondissements continus du feuilleton Mbappé. Libre de s’engager avec le club de son choix, l’international français a fait durer le suspense jusqu’au soir du 22 mai et le match contre Metz, avant lequel il officialisa sa prolongation devant le public du Parc des Princes : « Je suis très content de continuer l’aventure, de rester ici en France, à Paris, dans ma ville. J’ai toujours dit que Paris c’était ma maison. J’espère que je vais continuer à faire ce que j’aime le plus faire, jouer au foot et gagner des trophées avec vous tous. » Une grande victoire pour le PSG et le Qatar, une terrible désillusion pour le Real Madrid et son président Florentino Pérez, espérant obtenir la signature du Bondynois jusqu’au bout. Néanmoins, il semble que la bataille fut perdue depuis longtemps pour les Merengue .

Un accord verbal entre le PSG et Mbappé dès mars

L’enquête liée à l'affaire Hamraoui-Diallo permet aujourd’hui d’en savoir davantage sur la prolongation de Kylian Mbappé avec le PSG, la mère de ce dernier, Fayza Lamari, s’étant rapprochée d’Aminata Diallo et de son conseiller César Mavacala pendant un temps jusqu'à l'agression de Kheira Hamraoui. D’après les informations divulguées par RMC , et son journaliste Daniel Riolo, les enquêteurs du dossier pouvaient savoir dès le mois de mars 2022 que Kylian Mbappé et le PSG avaient trouvé un terrain d’entente pour la prolongation de son bail. Un accord verbal serait en effet mentionné dans les écoutes téléphoniques menées par la police concernant l'enquête sur la section féminine du Paris Saint-Germain. Une révélation laissant alors indiquer que les dirigeants du Real Madrid ont été dupés par Kylian Mbappé et son entourage, la formation espagnole croyant en ses chances jusqu’à l’annonce officielle faite par le club de la capitale le 22 mai.

