PSG - Real Madrid : Mbappé les fait galérer ?

Thomas Bourseau

Clap de fin pour Kylian Mbappé au PSG. Sept saisons et puis le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid s’en va enfin au Real Madrid après une saga annuelle pleine de divers rebondissements. Cependant, il n’a pas encore signé contrairement aux rumeurs en Espagne, bien qu’on se rapproche du terrain d’entente collectif.

C’est son club de rêve depuis sa plus tendre enfance. Cependant, Kylian Mbappé a témoigné à plusieurs reprises d’un transfert avorté au Real Madrid, que ce soit son choix comme en 2017 et en 2022 ou bien celui du PSG, à savoir en 2021 lorsque les dirigeants parisiens lui avaient refusé son bon de sortie réclamé après l’Euro. Et maintenant, alors qu’il arrive au terme de son contrat le 30 juin, Mbappé a annoncé son départ du Paris Saint-Germain aux personnes concernées la semaine dernière.

Mbappé n’a rien signé…

Toutefois, Kylian Mbappé ne semble pas s’être empressé de signer un contrat avec le Real Madrid pour autant. C’est en effet ce qui ressort de l’entourage du club espagnol contacté par L’Équipe et révélé dans ses colonnes du jour ce mercredi. Certes, le contrat en question ne serait toujours pas signé, cependant, tout avancerait dans le bon sens au niveau des négociations.

...dernière ligne droite des négociations avec le Real Madrid