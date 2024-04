PSG - Real Madrid : Mbappé au coeur d’un drame ?

Pierrick Levallet

D'ici quelques mois, Kylian Mbappé ne devrait plus être un joueur du PSG. Son contrat expire à l'issue de la saison et il n'a pas l'intention de le prolonger. Tout indique que l'international français finira par signer au Real Madrid. D'ailleurs, la star de 25 ans pourrait se retrouver au coeur d'un scénario dramatique si le PSG et les Merengue se retrouvent en finale de la Ligue des champions.

Le feuilleton Kylian Mbappé touche à sa fin. Alors que son contrat arrive à son terme cet été, l’international français aurait déjà donné sa réponse au PSG. Le capitaine de l’équipe de France n’entend pas prolonger son bail et compterait donc partir libre à l’issue de la saison. Une tendance claire semble d’ailleurs se dessiner pour son avenir.

PSG : Le Real Madrid snobe Mbappé ! https://t.co/0fbeJzfTi3 pic.twitter.com/ynyTlxDfKB — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

Mbappé va bientôt signer au Real Madrid

S’il dispose de trois offres comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité, Kylian Mbappé a une préférence pour le Real Madrid. Les Merengue sont en pole position pour obtenir sa signature. Cependant, la star de 25 ans n’a pas encore annoncé publiquement sa décision puisque la Casa Blanca et le PSG peuvent encore se rencontrer en Ligue des champions. Si les deux clubs atteignent la finale, Kylian Mbappé pourrait se retrouver au coeur d’un scénario dramatique.

Un scénario digne d’un drame en Ligue des champions ?