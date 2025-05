PSG - Real Madrid : Le transfert impossible après Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Elu homme du match face à Arsenal, Vitinha a à nouveau montré toute l’étendue de son talent. Après une première saison difficile au PSG, le Portugais est aujourd’hui le patron du milieu de terrain sous Luis Enrique. Des performances qui ne passent pas inaperçues à l’étranger. De quoi même faire dire en Espagne que Vitinha ferait le plus grand bien Real Madrid, mais de l’autre côté des Pyrénées, on ne se ferait pas d’illusions à propos de cette idée.

En 2022, le PSG déboursait 40M€ pour recruter Vitinha en provenance du FC Porto. Un investissement qui prend aujourd’hui tout son sens. En effet, le Portugais est devenu le maitre à jouer de l’équipe parisienne. Primordial dans le schéma de Luis Enrique, Vitinha a encore une fois crevé l’écran lors de la victoire du PSG face à Arsenal en Ligue des Champions.

« C'est le joueur dont le Real Madrid a besoin »

A l’étranger, on est tombé sous le charme de Vitinha au PSG. C’est ainsi que pour AS, le journaliste Axel Torres a expliqué que le Portugais pourrait notamment faire le plus grand bien au Real Madrid. Un transfert qui serait toutefois impossible après l’épisode Kylian Mbappé : « Le PSG atteint les demi-finales de la Ligue des champions depuis deux ans, sous l'impulsion de Vitinha. Le Portugais est un prodige générationnel : il contrôle le rythme, sent où se positionner pour voler des ballons, est agressif dans les duels malgré sa petite taille, presse avec courage et intensité, bat les lignes défensives adverses par des passes et des dribbles, et possède un changement de rythme et une capacité à atteindre la surface adverse. C'est le joueur dont le Real Madrid a besoin et celui qui aurait probablement résolu plus d'un problème pour Manchester City lorsque Rodri était blessé - malgré les différences évidentes dans leurs caractéristiques. Il s’avère que, pour ces deux puissants clubs, c’est une signature impossible. Le Qatar ne va pas vendre à Abu Dhabi un actif de cette ampleur, et les affaires entre l'équipe parisienne et le Real Madrid ne semblent pas faciles non plus, compte tenu de tout le scandale Mbappé. En fait, son nom n'apparaît jamais dans le flot de rumeurs qui abondent dans le journalisme sportif : un signe clair que son transfert est considéré comme impossible ».

Vitinha futur Ballon d’Or ?

« Vitinha est-il un candidat au prochain Ballon d’Or ? Le changement de tendance dans le dernier vote, qui a récompensé un milieu de terrain non buteur, donne de l'espoir au Portugais et à Pedri, les deux joueurs qui donnent le plus de jeu à leurs équipes cette saison. Dans les deux cas, si leur club finit par être sacré champion d'Europe, leur plus grand rival sera dans leur propre vestiaire. Le vote du PSG se porterait-il davantage vers le Portugais ou vers Dembélé ? Et dans le cas du Barça, vers Pedri ou vers Raphinha ? », a par ailleurs expliqué Axel Torres toujours à propos de Vitinha.