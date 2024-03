PSG, Real Madrid… Le prochain club d’Haaland est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid pourrait ne pas se satisfaire de la seule arrivée de Kylian Mbappé. L'année prochaine, le club espagnol pourrait continuer à surprendre en mettant la main sur l'autre superstar du football : Erling Haaland. Surveillé par les plus grandes équipes du monde, le buteur de Manchester City n'aurait d'yeux que pour la Casa Blanca.

Kylian Mbappé pourrait être bien entouré au Real Madrid. En plus de Jude Bellingham, Vinicius Jr ou encore Rodrygo, l'international français pourrait être épaulé, à partir de la saison prochaine, par une star et pas n'importe laquelle. Suivi par les plus grandes équipes européennes comme le PSG ou encore le FC Barcelone, Erling Haaland pourrait bien imiter Kylian Mbappé et s'engager avec le Real Madrid. Une opération qui pourrait avoir lieu en 2025.

PSG : Mbappé boudé par Luis Enrique ? Le verdict est rendu https://t.co/jnE5FNrGMl pic.twitter.com/jhFbWj5nZh — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

Haaland ne voudrait que le Real Madrid

Journaliste pour The Athletic, Sam Lee est convaincu que cette opération verra le jour. « Je pense que tout le monde sait que Haaland veut jouer pour le Real Madrid. Et je ne pense pas que cela va vraiment disparaître un jour. Mais ce que City peut faire, c’est continuer à avoir un environnement dans lequel ils veulent rester et jouer au football et évidemment gagner beaucoup d’argent » a-t-il confié.

Un accord conclu avec Manchester City ?