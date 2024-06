PSG - Real Madrid : Deschamps ironise sur le transfert de Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour l'équipe de France, le début de la préparation à l'Euro a notamment été animé par le transfert de Kylian Mbappé. L'officialisation a fini par tomber et comme prévu, le capitaine des Bleus s'est engagé au Real Madrid après son départ du Real Madrid. Le début d'un nouveau challenge pour Mbappé sur lequel est revenu Didier Deschamps.

Depuis tout petit, Kylian Mbappé est fan du Real Madrid. Pour lui, le rêve va donc se réaliser à partir de la saison prochaine. Suite à l'annonce de son départ du PSG, on se doutait que Mbappé allait s'engager avec les Merengue. C'est désormais chose faite depuis quelques jours maintenant...

« Tout le monde le savait »

L'officialisation du Real Madrid de l'arrivée de Kylian Mbappé n'a pas surpris grand monde puisque tout le monde s'y attendait. Pour Le Courrier Picard , Didier Deschamps a d'ailleurs ironisé à ce propos, expliquant : « Au moins c’est officialisé, même si tout le monde le savait, non ? Ce n’est pas une annonce en elle-même ».

Mbappé capitaine, « il assume totalement ce rôle »