PSG : Real Madrid, Bayern… Il n’a pas hésité pour son mercato

Thibault Morlain

Excellent avec Reims la saison passée, Hugo Ekitike a tapé dans l’oeil de nombreux cadors européens lors du mercato estival. Finalement, l’attaquant français a décidé de poursuivre en Ligue 1 en rejoignant le PSG. Un énorme pas en avant pour Ekitike, qui n’a visiblement pas eu énormément de doutes en moment d’opter pour le club de la capitale…

Durant le dernier mercato estival, le PSG avait de nombreux chantiers. Luis Campos souhaitait notamment renforcer le secteur offensif où seul Hugo Ekitike est venu. A 20 ans, l’attaquant français a tapé dans l’oeil du Portugais suite à ses bonnes performances sous le maillot de Reims. De quoi alors lui permettre de rejoindre le PSG et l’effectif de Christophe Galtier dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Du beau monde sur Ekitike

Mais voilà qu’Ekitike n’était pas seulement courtisé par le PSG durant l’intersaison. En effet, l’ex-joueur du Stade de Reims avait tapé dans l’oeil d’autres cadors européens et pas des moindres. Il avait alors notamment été question d’un intérêt du Real Madrid ou encore du Bayern Munich pour Hugo Ekitike. Finalement, c’est donc le PSG qui a remporté cette bataille.

« Pour moi, c’était évident. Paris, c’était logique »