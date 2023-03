PSG : Pour sa révolution à 5Md€, le Qatar lance un ultimatum

Thomas Bourseau

Après le PSG, place à Manchester United ? La famille royale du Qatar veut racheter le club mancunien, mais pour 5Md€ et non au prix réclamé par la famille Glazer. Sinon, les Qataris se retireront selon Kaveh Solhekol.

Le 17 février dernier, la famille royale qatarie annonçait par le biais du Cheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani que sa volonté était de racheter le club de Manchester United, douze ans après que le PSG soit passé sous pavillon qatari avec QSI. RMC Sport révélait dernièrement que la Fondation Nine Two était derrière cette tentative de rachat du membre de la famille royale et que l’objectif était de proposer une offre un peu supérieure à 5Md€ avec l’épongement des dettes du club qui émargent à 580M€.

«Si le prix n'est pas correct, ils renonceront à l’opération»

Cependant, après avoir racheté le PSG, le Qatar n’est clairement pas déterminé à faire des folies financières pour en faire de même avec Manchester United bien qu’il soit le club de coeur du Cheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani. « D'après les informations dont nous disposons aujourd'hui, ils ne seront pas téméraires quant au montant qu'ils dépenseront pour essayer d'acheter Manchester United. Et si le prix n'est pas correct, ils renonceront à l'opération. Je sais que les Qataris ont la réputation d'être des gens prêts à jeter l'argent par les fenêtres. Mais ce n'est pas le cas en ce qui concerne United ». Voici les informations divulguées par Kaveh Solhekol sur le plateau de Sky Sports ce jeudi.

«Ils ne surpayeront pas»