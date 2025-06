PSG : Pierre Ménès annonce une surprise pour le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En cette période de mercato estival, le PSG devrait être amené, comme chaque été, à recruter de nouveaux visages pour se renforcer. Mais selon le ressenti de Pierre Ménès, il ne devrait y avoir aucune recrue majeure afin de ne pas perturber l’équilibre parfait trouvé ces derniers mois par Luis Enrique au PSG.

À quoi faut-il s’attendre pour le mercato estival du PSG, récent vainqueur de la Ligue des Champions et qui ne semble pas avoir de besoin majeur sur le marché des transferts ? Pierre Ménès a livré son point de vue sur la question dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, et il estime que le PSG ne tentera aucun gros coup cet été.

« Je ne vois pas grand-chose » « C’est une équipe qui a des certitudes, même si on est en période de mercato et qu’on voit que le PSG va certainement prendre Zabarnyi en défense. Ce que je vois pour le mercato du PSG ? Pas grand-chose, peut-être des doublures capables d’étoffer encore plus cet effectif pour la rotation. Mais des titulaires… », lâche Ménès.