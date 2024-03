PSG : «Pas de panique» pour le transfert de Mbappé !

Thibault Morlain

Kylian Mbappé aurait pris la décision de quitter le PSG et c'est au Real Madrid que son avenir s'écrirait. Pourtant, rien n'est encore officiel et le dernier dîner à l'Elysée avec Emmanuel Macron, l'émir du Qatar et la star du PSG a fait dire à certains qu'une prolongation était encore possible. Quid alors de l'avenir de Mbappé ? Fabrizio Romano a apporté des réponses.

En 2022, le PSG avait réussi à convaincre Kylian Mbappé de prolonger au dernier moment. Est-ce possible en 2024 alors que l'international français aurait annoncé à Paris son départ ? Alors que Mbappé était dernièrement à l'Elysée avec Emmanuel Macron et l'émir du Qatar, cela a relancé les débats. Mais il n'y aurait aucune question à se poser...

« Tout va dans la bonne direction »

Dans une vidéo sur Youtube , Fabrizio Romano a fait un point sur le cas Kylian Mbappé. Et malgré le récent dîner à l'Elysée qui en a inquiété certains, il n'y aurait aucune crainte concernant un possible retournement de situation : « Tout va dans la bonne direction entre Mbappé et le Real Madrid. Aucune panique après la réunion entre l'émir du Qatar et Emmanuel Macron, il n'y a pas de panique car Mbappé n'a signé aucun contrat ».

« Le PSG attend que Mbappé l'informe de sa signature au Real Madrid »