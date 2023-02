PSG/OM : Zinedine Zidane l'officialise, il a signé

Thibault Morlain

Malheureusement pour Zinedine Zidane, il devra encore patienter avant de prendre les commandes de l'équipe de France. Les plans ont donc été chamboulés et la question est de savoir où il rebondira désormais. Les rumeurs vont bon train concernant l'avenir de Zizou, annoncé notamment au PSG ou encore à l'OM. Alors que tout le monde attend de connaitre le choix de Zidane, ce dernier vient de signer pour un autre projet.

Quel sera le prochain challenge de Zinedine Zidane ? Suite à son départ du Real Madrid en mai 2021, le Français prépare actuellement son retour. La question est alors de savoir où. Si certains rêvent de le voir à l'OM, le feuilleton l'envoyant au PSG est reparti de plus belle. Avec Christophe Galtier dans une situation délicate à Paris, l'idée de voir Zidane a repris de l'ampleur. En attendant, c'est avec quelqu'un d'autres que le champion du monde 1998 s'est engagé.

Zidane - PSG : Ça chauffe avec ce coup de fil ? https://t.co/VxFJ2n2yw2 pic.twitter.com/N03LIlVXuF — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

« J’ai aimé la vision et l’approche concrète des équipes d’Alpine »

Ce jeudi soir, à la surprise générale, Zinedine Zidane a été présenté comme... le nouvel ambassadeur de l'écurie de Formule 1, Alpine. A cette occasion, Zizou a d'ailleurs lâché : « C’est une histoire de rencontres comme toujours. J’ai aimé la vision et l’approche concrète des équipes d’Alpine, notamment dans la mise en place de leurs programmes pour l’égalité des chances. Et cela d’autant plus, que j’ai une affection toute particulière pour Alpine en tant que passionné de Formule 1. Il me semble évidemment important de dire aux enfants que, d’où qu’ils viennent, ils peuvent devenir un jour des championnes et champions dans leur sport ou dans leur domaine, qu’il faut toujours croire en ses rêves... Ce projet d’Alpine est là pour aider à ce que cela soit possible. Changer prend du temps alors si je peux y contribuer et participer à accélérer les choses, c’est une grande satisfaction pour moi ».

« C’est une grande fierté que Zinedine se joigne à Alpine »