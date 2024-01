PSG - OM : Zidane vers un autre club français ?

Jean de Teyssière

Depuis que Zinédine Zidane a quitté le Real Madrid en 2021, son nom est lié à de nombreux clubs. Déjà, en 2022, il était question qu'il prenne les rênes de l'équipe de France après le départ de Didier Deschamps, mais ce dernier a prolongé son contrat jusqu'en 2026. Le PSG a bien failli l'engager en 2022 avant de choisir Christophe Galthié. Les rumeurs du rachat de l'OM par l'Arabie saoudite semblent également lier Zidane. Mais un prince saoudien se dirigerait plutôt vers le rachat de l'AS Monaco. Avec Zidane ?

S'il n'a jamais joué pour l'OM, Zinédine Zidane est lié à Marseille. Né là-bas avant de faire sa carrière de footballeur en France à Cannes puis Bordeaux, le champion du monde 1998 pourrait être tenté de rejoindre l'OM en cas de rachat par les Saoudiens. Son fils, Luca, avait même récemment parlé de cette possibilité : « Ce n’est pas tabou de parler de mon père pour l’OM. On n’en parle pas trop, c’est lui qui prendra sa décision. Quoi qu’il arrive, on sera content. »

«Tout est possible»

Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud, membre de la famille de Mohammed ben Salmane, prince hériter d'Arabie saoudite, avait laissé sous-entendre une possible arrivée de Zinédine Zidane à l'OM après le rachat du club par l'Arabie saoudite pour Média Carré : « Je ne sais pas ce qu’il se passe entre l’Arabie saoudite et Zinedine Zidane à propos de Marseille, mais tout est possible. Zidane est un bon entraîneur, c’est une légende bien sûr. »

«Racheter l’AS Monaco ? Bien sûr que c’est possible, rien n’est impossible»