PSG - OM : Deschamps gâche deux surprises sur le mercato !

La dernière journée du mercato en Ligue 1 était complètement folle, et a notamment été animée par les feuilletons Rabiot et Kolo Muani qui ont connu leur dénouement dans les toutes dernières heures du mercato. Mais avant cela, Didier Deschamps avait vendu la mèche, en mettant fin au suspens tout en gâchant l’effet de surprise.

Les dernières heures du mercato estival ont été complétement folles, notamment en Ligue 1 qui a vu plusieurs dossiers animer le marché. C'était notamment le cas de Randal Kolo Muani et Adrien Rabiot. L'attaquant du PSG, longtemps annoncé proche de la Juventus, a finalement vu la Vieille Dame recruter Loïs Openda et Edon Zhegrova, poussant le club de la capitale à trouver un plan B en urgence. Randal Kolo Muani a ainsi été prêté à Tottenham. Concernant le milieu de terrain de l'OM, son feuilleton a pris fin par un transfert à l'AC Milan. Cependant, alors qu'il s'est présenté en conférence de presse en début d'après midi lundi, Didier Deschamps avait vendu la mèche sur ces deux dossiers.

Deschamps a vendu la mèche pour Rabiot... « Il ne nous rejoindra que ce soir, parce qu'il a une visite médicale pour lui permettre de signer à l'AC Milan. Je n'ai pas tous les éléments, je ne vais pas me mêler de ce qui se passe dans les clubs, l'important est qu'il y ait une solution qui convienne joueurs, et je pense qu'elle va convenir à l'OM. Il n'y a qu'une vérité, mais chacun retiendra celle qu'il veut. Ce qui compte pour moi, ce sont les joueurs », a-t-il confié devant les médias avant d’évoquer le cas Kolo Muani.