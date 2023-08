PSG : Nouvel ordre direct du Qatar pour Mbappé ?

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé et le PSG continuent leur bras de fer. De son côté, Kylian Mbappé continue de s'entraîner à l'écart du groupe avec sérieux et reste campé sur ses positions : il veut quitter le PSG librement, à l'issue de son contrat. Et face à cette impasse, le Qatar aurait donné un ordre direct à la direction parisienne : Mbappé ne jouera pas une minute cette saison s'il reste.

Depuis le 21 juillet, date à laquelle Kylian Mbappé a été mis à l'écart par le PSG lors de la tournée de préparation en Asie, la situation n'a pas évolué. Mbappé reste à l'écart du groupe et fait plus que jamais parti du loft. Et si la situation ne s'améliore pas avant la fin du mercato, la sanction pourrait être lourde.

Mbappé toujours à l'écart

Présent avec le groupe parisien lors du retour des internationaux le 17 juillet dernier, Mbappé n'est resté que quatre jours avec l'effectif parisien. Il a ensuite été mis au ban et la situation perdure dans ce sens. Ce lundi, les Parisiens étaient de retour d'Asie et Mbappé n'a pas été réintégré au groupe, comme cela a pu être le cas pour Abdou Diallo.

Le Qatar ne veut pas que Mbappé joue avec le PSG