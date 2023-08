Puni par le PSG, Mbappé prend une grande décision

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs semaines que le bras de fer dure entre Kylian Mbappé et le PSG. Le Français l'a annoncé, il n'entend pas prolonger jusqu'en 2025. Un scénario impensable pour la direction parisienne qui a décidé de hausser le ton. Aujourd'hui, Mbappé se retrouve alors dans le loft des indésirables et la mise à l'écart va encore continuer un certain temps. De quoi faire changer d'avis le joueur de Luis Enrique ?

Cette décision du PSG a eu l'effet d'une bombe. Après avoir posé un ultimatum à Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi est passé aux choses sérieuses. Le Français ne voulant pas prolonger jusqu'en 2025, il s'est alors retrouvé privé de tournée au Japon et en Corée du Sud avec le reste du groupe de Luis Enrique. Pire encore, alors que Mbappé est donc resté à Paris, il a été intégré au loft des indésirables, signe donc un peu plus que le PSG souhaite se débarrasser de Kylian Mbappé cet été afin d'éviter un transfert libre à l'été 2024.

Mbappé ne jouera pas du mois d'août avec le PSG

Depuis quelques jours maintenant, Kylian Mbappé s'entraîne alors à l'écart du groupe professionnel tout comme Leandro Paredes ou encore Georginio Wijnaldum. Des lofteurs du PSG invités à trouver un nouveau club d'ici le 1er septembre. Il n'est alors pas prévu qu'ils jouent en Ligue 1 et cela vaut également pour Mbappé. ESPN l'annonce ce mercredi, le numéro 7 parisien ne prendra par à aucun match du PSG durant le mois d'août. Kylian Mbappé va alors manquer les rencontres face à Lorient, Toulouse et le RC Lens.

Toujours pas question de prolonger !

Avec cette décision, le PSG entend donc forcer un peu plus la main à Kylian Mbappé. Mais cela ne devrait pas fonctionner, du moins concernant une possible prolongation du Français. Le média britannique l'assure ainsi, Mbappé n'a pas l'intention de changer d'avis concernant la signature d'un nouveau contrat avec le PSG. A voir maintenant si le natif de Bondy se résoudra à partir d'ici le 1er septembre ou s'il est prêt à rester et prendre alors le risque de connaitre une saison blanche et ne jouer aucun match.