PSG : Nouveau coup de théâtre, le transfert de Mbappé prend forme ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé et son avenir au PSG reste incertain. Et comme depuis le début du feuilleton concernant son avenir en club, les informations venues d'Espagne sont difficilement lisibles. Alors que La Cadena SER annonce que le Real Madrid écarte la signature du crack de Bondy, Ramón Álvarez de Mon annonce à l'inverse que rien n'est exclu dans ce dossier.

L'avenir de Kylian Mbappé n'en finit plus de faire parler. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain et aucune décision n'a été prise pour le moment, ce qui laisse toutes les options ouvertes.

Mbappé - PSG : Un incroyable coup tenté par le Real Madrid ? https://t.co/7MgTxwQScA pic.twitter.com/TpQIBalh1A — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

La bombe de la presse espagnole

Y compris les plus inattendues. Ces derniers jours, La Cadena SER révélait en effet que le Real Madrid s'était retiré de la course à la signature du Real Madrid pour plusieurs raisons, à savoir économique, stratégique, mais également pour une question d'orgueil après avoir vu le joueur prolonger au PSG. Néanmoins, Ramon Alvarez de Mon n'a pas les mêmes informations.

«La signature de Mbappé à partir de janvier n’est pas exclue»