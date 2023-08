PSG : Neymar veut imiter Cristiano Ronaldo et Pogba !

Thomas Bourseau

Neymar est une nouvelle fois au cœur de folles rumeurs de transfert dans le cadre du mercato. Mais dans ce cas de figure, il se pourrait que cette fois-ci, les planètes s’alignent pour que le numéro 10 du PSG puisse enfin retrouver le FC Barcelone, son club de cœur comme Dani Alves, Paul Pogba, Cristiano Ronaldo et bien d’autres avant lui. Explications.

Une fois n’est pas coutume, Neymar fait encore la Une des journaux en période de mercato. Depuis son transfert historique au PSG à l’été 2027 en provenance du FC Barcelone, le Brésilien a souvent été annoncé sur le départ, comme ce fut le cas en 2018 avec un improbable transfert au Real Madrid, mais surtout à l’été 2019 avec un éventuel échange de joueurs dans lequel Ousmane Dembélé aurait été le protagoniste. En 2021, il a également été question d’un retour de Neymar à Barcelone et ce, malgré la prolongation de contrat signée et annoncée en mai quelques semaines plus tôt. Ces dernières heures, L’Équipe a révélé que Neymar se serait entretenu avec sa direction afin de réclamer un bon de sortie au PSG pour… retourner au FC Barcelone . Sky Sports a également confirmé la tendance en évoquant même une indemnité de transfert comprise entre 70 et 80M€ et ce, bien que le journaliste Fabrizio Romano et le père de Neymar aient démenti une telle volonté.

Neymar veut revenir au Barça, Alves a réussi, l’échec de Messi

Quoi qu’il en soit, Neymar semblerait bien emballé par l’idée de retrouver un club où il a connu le plus gros succès de sa carrière de joueur en termes de palmarès. Et il ne fut pas le premier à y songer. La liste est longue, à commencer par son ami Dani Alves. En effet, défenseur droit indéboulonnable du onze de départ du FC Barcelone de 2008 à 2016 avant de s’envoler pour la Juventus, le PSG et Sao Paulo, Dani Alves a retrouvé le Barça à l’automne 2021 et jusqu’à la fin de la saison 2021/2022. Un retour aux sources qui l’a rendu plus qu’heureux et que Lionel Messi aurait aimé effectuer. Mais finalement, c’est à l’Inter Miami que le septuple Ballon d’or a rebondi cet été alors qu’il était question d’un retour XXL de La Pulga au Barça .

PSG : Furieux, le clan Neymar lâche une punchline ! https://t.co/Uns6mHGTDO pic.twitter.com/D91LbT7rJG — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

Cristiano Ronaldo signe un retour triomphal à Manchester

Il n’aura fallu à Sir Alex Ferguson qu’un match de préparation à l’été 2003 entre Manchester United et le Sporting Lisbonne et une prestation XXL du Portugais pour inciter l’ex-coach des Red Devils à boucler le transfert de Cristiano Ronaldo au nez et à la barbe du FC Barcelone et d’Arsenal comme Arsène Wenger l’a avoué à plusieurs reprises par le passé. Parti pour le Real Madrid à l’été 2009, Cristiano Ronaldo a retrouvé Old Trafford en 2021. Un retour qui a compté pour le Portugais, mais qui ne s’est pas bien terminé puisque son contrat a été rompu en novembre dernier…

Deux retours aux sources pour Paul Pogba !

Paul Pogba a lui aussi eu le loisir de retrouver Manchester United où il a été formé. Néanmoins, il n’y avait pas eu sa chance, de quoi le pousser à 19 ans à quitter le nord de l’Angleterre pour la Juventus en 2012 avant de faire son grand retour à l’été 2016. Pour autant, et ce malgré des prestations reconnues et saluées à la Juve , Pogba n’a jamais fait l’unanimité à Manchester United et est parti par la petite porte à l’été 2022 pour… la Juventus. Un double back-to-back pour Pogba lorsque Neymar aimerait lui aussi retrouver le FC Barcelone qui lui est cher.

Didier Drogba, Thierry Henry et Fernando Torres retrouvent leurs clubs de cœur