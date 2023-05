PSG : Neymar veut claquer la porte, voilà pourquoi

Baptiste Berkowicz

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027, Neymar est placé sur la liste des transferts pour le prochain mercato estival. Le club de la capitale souhaite à tout prix s'en séparer. De son côté, le joueur ouvre la porte à un départ, notamment à cause des évènements récents avec les supporters parisiens qui sont allés devant chez lui pour réclamer son départ.

Neymar et le PSG, c'est un petit peu je t'aime moi non plus. Prolongé il y a maintenant deux ans pour cinq années supplémentaires, comme nous vous l'avions révélé en exclusivité, le Brésilien a réussi a emmené le club parisien en finale et en demi-finale de Ligue des Champions, mais ses blessures récurrentes posent problème aujourd'hui.

💬 Neymar pourrait-il quitter le PSG cet été? BFMTV répond à vos questions pic.twitter.com/Bn8T4lkyih — BFMTV (@BFMTV) May 15, 2023

Le joueur ouvert à un départ

Lors du dernier mercato estival, Neymar refusait catégoriquement de quitter le navire parisien, mais la donne aurait changé selon RMC Sport . Son journaliste Arthur Perrot déclare : « L'été dernier, il était très réfractaire à l'idée d'un départ, aujourd'hui, il ouvre très clairement la porte, parce que le contexte a changé » . En effet, les manifestations des supporters à son encontre devant la Factory puis devant son domicile auraient été les gouttes de trop pour lui. Et la répétition de ses problèmes physiques à des moments cruciaux pour la saison du PSG ont aussi pesé dans la balance d'après Arthur Perrot. D'ailleurs, la blessure de cette saison l'a obligé à se faire opérer alors que l'exercice 2022-2023 avait très bien débuté pour lui.

Des courtisans anglais en pôle