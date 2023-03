PSG : Neymar fixe une énorme condition pour son transfert

Hugo Chirossel

Après l'échec en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain veut se lancer dans une nouvelle révolution. Cela pourrait impacter l’avenir de Neymar, bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2027. Le PSG souhaiterait s’en séparer lors du prochain mercato estival, mais le Brésilien quant à lui n’aurait aucune intention de partir, à moins qu’une offre irrefusable ne lui parvienne.

« Je vire Neymar ? Bien sûr que vous le virez. Il n’a plus le niveau, il est tout le temps blessé. Le problème, c’est son contrat . » À l’image des propos de Daniel Riolo, l’avenir de Neymar au PSG se retrouve de nouveau au cœur des débats.

Neymar ne veut pas quitter le PSG

Luis Campos avait déjà essayé de lui trouver une porte de sortie l’été dernier et le PSG ne serait pas contre son départ lors du prochain mercato estival. Mais Neymar se sent bien à Paris et n’aurait aucune envie de s’en aller, comme l’indique The Athletic . Le Brésilien aurait l’intention d’aller au bout de son contrat, qui prendra fin en juin 2027.

La condition pour le transfert de Neymar