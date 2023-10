PSG : Neymar et Messi victimes de Mbappé, il balance en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato estival a été l'occasion pour le PSG de se séparer de nombreuses stars notamment de Lionel Messi et de Neymar. La MNM a été dissoute et pour Vikash Dhorasoo, cela a eu pour effet d'esseuler Kylian Mbappé, qui aurait joué un rôle dans ces deux dossiers. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre l'ancien international français.

Devenus des fardeaux pour le PSG la saison dernière, Lionel Messi et Neymar n'ont pas été conservés. Les deux joueurs ont quitté l'Europe. Le premier a pris la direction de Miami, tandis que Neymar a tenté le pari saoudien. Pour Vikash Dhorasoo, le grand gagnant n'est pas le PSG, mais bien Kylian Mbappé, désormais seul patron de l'attaque parisienne.

« Il a une part de responsabilité dans les départs de Neymar et de Messi »

« Il a voulu être le boss du PSG, c’est le boss. Il a une part de responsabilité dans les départs de Neymar et de Messi, il est libéré de tout ça, c’est le boss de cette équipe. Est-ce que finalement il n’était pas mieux avec les deux autres sur le terrain pour lui faire les passes décisives ? Sur les derniers matchs, il manque quelqu’un au milieu pour créer le jeu donc il redescend trop. Qui peut apporter le danger ailleurs pour faire diversion, qui va lui permettre de trouver la profondeur ? » a lâché l'ancien international français. Mais selon lui, Mbappé a perdu en efficacité.

« C’était plus simple de jouer avec Neymar et Messi »