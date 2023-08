PSG : Neymar est déjà interpellé après son transfert

Hugo Chirossel

C’est désormais officiel, Neymar n’est plus un joueur du PSG. À 31 ans et après six saisons passées sous les couleurs parisiennes, le Brésilien a pris la direction de l’Arabie Saoudite, où il s’est engagé pour deux ans avec Al-Hilal. Un transfert qui fait beaucoup réagir, notamment son compatriote et ancien joueur du club de la capitale Ronaldinho.

L’annonce était attendue depuis quelques jours, elle a fini par tomber ce mardi. Recruté il y a six ans en provenance du FC Barcelone, Neymar a officiellement quitté le PSG, où il était sous contrat jusqu’en juin 2027. Le Brésilien de 31 ans évoluera désormais sous les couleurs d’Al-Hilal, en Arabie Saoudite.

Le PSG annonce le départ de Neymar

« Neymar Jr quitte le Paris Saint-Germain pour s’engager avec la formation saoudienne d’Al-Hilal. En six saisons dans la capitale, l’international brésilien aura marqué l’histoire du Club », a déclaré le PSG, via un communiqué. Depuis cette annonce, les réactions se font nombreuses pour rendre hommage à Neymar.

Todo sucesso a ti meu parceiro!! Boa sorte @neymarjr 🤙🏾 pic.twitter.com/wfBWNOFjEN — Ronaldinho (@10Ronaldinho) August 15, 2023

«Plein succès à toi mon partenaire !! Bonne chance Neymar»