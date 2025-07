PSG : Neymar balance sur Kylian Mbappé !

Axel Cornic

Si c’est avec un collectif fort que le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions, son histoire récente a surtout été marquée par les très grandes stars. C’est notamment le cas de Neymar et de Kylian Mbappé, qui ont passé six années ensemble, faites de hauts et de bas.

C’est un passé qui semble tellement lointain. QSI était surtout connu pour ses ambitions sans limites et cela s’est vu au PSG avec les recrutements de Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, David Beckham, Edinson Cavani ou encore Angel Di Maria. Mais le summum a été atteint en 2017 avec les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé, qui sont d’ailleurs encore aujourd’hui les deux plus gros transferts de l’histoire du football.

Le flop Neymar ? Sauf que leur passage parisien n’a pas vraiment été des meilleurs. Enfin, surtout pour le Brésilien, qui depuis son arrivée en provenance du FC Barcelone a surtout semblé vivre une énorme descente aux enfers. Et ça s’est terminé par un transfert vers l’Arabie Saoudite et Al Hilal en aout 2023 ! Une opération qui a certes rapporté près de 90M€ dans les caisses du PSG, mais qui a surtout été un échec cuisant pour un Neymar qui n’aura finalement fait que sept petits matchs avant de casser son contrat.