PSG : Neymar au coeur d’une opération colossale ?

Thomas Bourseau

En coulisse, le PSG continue de peaufiner son opération dégraissage pour parvenir à ses fins avant la clôture du mercato. Neymar en ferait partie, ainsi que neuf autres coéquipiers selon la presse anglaise.

Entre Neymar et le PSG, l’histoire pourrait bien être rapidement terminée. Et ce, bien que le contrat du Brésilien n’expirera qu’à l’été 2027 au Paris Saint-Germain. En effet, depuis quelque temps et comme le10sport.com vous l’a confirmé le 6 juin dernier, le PSG ouvre grand la porte à un transfert de Neymar.

Chelsea se renseigne sur Neymar

Et cela tombe bien puisque Chelsea s’est montré intéressé par l’acquisition de l’international brésilien. Co-propriétaire des Blues , Todd Boehly cherche toujours sa tête de gondole pour emmener le projet du champion d’Europe 2021. Et maintenant. Pour ce faire, Chelsea a pris des renseignement auprès des parties concernées pour un éventuel transfert de Neymar d’après les informations exclusives du 10sport.com.

Neymar et 9 autres départs escomptés au PSG ?