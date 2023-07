PSG : Neymar a un gros problème pour son mercato

Thibault Morlain

L'été dernier, alors que le PSG avait cherché à se séparer de Neymar, cela avait bloqué, faute de prétendants pour le Brésilien. Voilà que le club de la capitale pourrait bien chercher à nouveau de se débarrasser de son numéro 10. Mais encore faut-il trouver pour Neymar. Ainsi, comme il y a un an, le joueur de Luis Enrique n'intéresserait pas grand monde...

Alors que Lionel Messi a déjà quitté le PSG et qu'on se pose de plus en plus de questions concernant Kylian Mbappé, voilà que l'avenir de Neymar est également loin d'être certain. Malgré un contrat jusqu'en 2027, le Brésilien ne ferait pas forcément l'unanimité auprès des décideurs parisiens. A voir ce qu'en dira Luis Enrique... Mais ces dernières semaines, il était question d'un possible départ du PSG pour Neymar. Reste encore à trouver un point de chute pour le numéro 10 parisien, ce qui serait visiblement une autre affaire.

Le FC Barcelone recale Neymar

Cet été, Neymar n'aurait visiblement pas été contre de changer d'air et quitter le PSG. L'entourage du Brésilien aurait ainsi profiter du fait que Lionel Messi ne retourne finalement pas au FC Barcelone pour proposer Neymar au Barça selon les informations de Mundo Deportivo . Parti du Barça en 2017, le joueur de 31 ans a déjà cherché à plusieurs reprises de retourner en Catalogne et cela ne sera toujours pas pour cet été. En effet, le FC Barcelone aurait rejeté la proposition de Neymar.

Le joueur du PSG vu comme un possible problème en interne

Au FC Barcelone, on a définitivement tourné la page Neymar. Un retour du Brésilien n'est pas à l'ordre du jour et plusieurs facteurs auraient poussé le club catalan a recalé le joueur du PSG. Tout d'abord, cette opération serait tout simplement financièrement impossible pour Barcelone, loin d'avoir la meilleure économie actuellement. De plus, on ne voudrait pas briser la bonne ambiance au sein du vestiaire de Xavi. Neymar serait vu comme un possible problème, de quoi expliquer ce refus.