ASSE : Il sort du silence et se lâche sur son transfert

Auteur d’une magnifique saison, Jean-Philippe Krasso a notamment permis à l’ASSE de ne pas totalement sombrer lors de la première moitié de saison. Cependant, alors que son contrat arrivait à échéance, l’attaquant ivoirien a choisi de rejoindre l’Etoile Rouge de Belgrade. Un choix qu’il justifie notamment par le fait de pouvoir disputer la Ligue des champions.

Auteur de 17 buts et 12 passes décisives en Ligue 2 la saison dernière, Jean-Philippe Krasso est clairement l'homme fort de la saison de l'ASSE qui a finalement obtenu son maintien après avoir tremblé durant une bonne partie de la saison. Mais alors que son contrat arrivait à échéance, l'ancien attaquant d'Epinal a finalement décidé de s'engager avec l'Etoile Rouge de Belgrade. Il faut dire que la perspective de disputer la Ligue des champions a clairement pesé dans la balance après avoir joué le maintien en Ligue 2.

La Ligue des champions a tout changé pour Krasso

« La Ligue des champions a énormément compté dans ma décision. C’est la compétition que tout le monde rêve de jouer. Être dans un club en lice, c’est une chose, la jouer, c’est encore autre chose. Moi, quand j’étais en National 2 (à Épinal, qu’il a quitté pour rejoindre l’ASSE en 2020, NDLR) il y a trois ans, l’idée de devenir professionnel semblait loin, et la C1 encore plus… C’est aussi un choix de vie, l’envie de connaître autre chose », explique l’international ivoirien dans une interview accordée au Progrès , avant de poursuivre.

«Mon objectif, c’est de jouer au football»