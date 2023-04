PSG : Mourinho réclame un transfert à Paris

La rédaction

Le PSG a choisi de faire partir en prêt Georginio Wijnaldum cet été à l'AS Rome. L'international néerlandais a donc rejoint l'équipe entraînée par José Mourinho mais n'a pas pu réaliser son rêve et disputer la Coupe du monde au Qatar car il s'est fracturé le tibia en début de saison. Mais il est très bien revenu et est déjà un titulaire indiscutable, que Mourinho aimerait garder...s'il reste à l'AS Rome.

L'expression « le phénix renaît de ses cendres » pourrait coller à Gini Wijnaldum. Auteur d'une très faible saison au PSG l'année dernière, il a donc été prêté par le club parisien à l'AS Rome avec une option d'achat de 8M€. Sa fracture au tibia aurait pu totalement sonner le glas de ses ambitions mais le milieu de terrain de 32 ans enchaîne les titularisations depuis février avec même deux buts marqués. De quoi faire réfléchir la Roma à le garder pour de bon.

Mourinho veut garder Wijnaldum...

Selon les informations de La Repubblica , José Mourinho et l'AS Rome voudrait garder Gini Wijnaldum. Le Parisien, prêté cette saison, dispose d'une option d'achat estimée entre 8 et 10M€. De son côté, le Néerlandais serait partant pour rester à la Roma, où il se sent bien.

...mais pourrait quitter la Roma

Sauf que son avenir est lié à celui de José Mourinho. Et le coach portugais n'est pas sûr de rester à la Roma l'année prochaine. Le média italien appuie bien sur le fait que Mourinho est la garantie de l'équilibre du projet sportif de la Roma pour la saison prochaine. De sorte que si Mourinho n'entraîne plus la Roma l'année prochaine, Wijnaldum devrait revenir au PSG.