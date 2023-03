PSG : Messi reçoit une terrible nouvelle pour son avenir

Axel Cornic

La fin de contrat de Lionel Messi approche à grands pas et si le Paris Saint-Germain souhaite le prolonger, un accord tarde à être officialisé. Suffisant pour donner des idées à d’autres clubs et surtout au FC Barcelone, qui rêve d’un retour de La Pulga depuis son départ catastrophique lors de l’été 2021.

L’avenir de Lionel Messi est l’un des sujets les plus discutés du moment. Car nous vous avons annoncé sur le10sport.com que le PSG travaille sur sa prolongation depuis l’automne dernier, mais pour le moment n’a pas reçu de réponse concrète de la part de la star argentine et de son représentant, qui n’est autre que son père.

C’est trop calme pour la prolongation de Messi

Le Parisien explique que les discussions entre les deux parties seraient au point mort actuellement, alors qu’une sorte d’accord verbal avait été trouvé entre le père de Messi et le PSG. A noter que de plus en plus d’observateurs réclament un départ de l'Argentin à la fin de son contrat, surtout après l’énième désillusion en Ligue des Champions.

Un retour au Barça est impossible