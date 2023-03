PSG : Messi prêt à claquer la porte, il dévoile la vérité

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En Catalogne, les supporters du FC Barcelone rêvent d'un retour de l'enfant prodigue, Lionel Messi. En fin de contrat avec le PSG, le joueur argentin n'a toujours pas prolongé son bail, ce qui donne un espoir fou aux socios. Mais certains journalistes, notamment en France, appellent à la prudence en raison des soucis économiques du club blaugrana.

Deux ans après son départ, Lionel Messi fera-t-il son retour au Barça ? Les supporters l'espèrent, surtout que le joueur hésiterait, de plus en plus, à prolonger son contrat au PSG. Et selon Tracy Rodrigo, il y a certaines raisons d'y croire.

Un clash éclate au Qatar, Messi pète les plombs https://t.co/LG9xF5MZwb pic.twitter.com/pRuXb2tqzb — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

Messi au Barça, des raisons d'y croire ?

« La prolongation de Messi au PSG traîne en longueur et les médias commencent à aborder le sujet. On attend de savoir qui fera le premier pas entre le clan Messi et Laporta. On sait qu’Agüero essaie de réchauffer l’ambiance entre les deux parties » a confié la correspondante de L'Equipe en Catalogne.

« Le Barça n’a pas d’argent »