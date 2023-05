PSG : Messi, Neymar… Il balance une énorme accusation en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières années, de nombreuses stars ont débarqué au PSG. Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi, Neymar... Plusieurs joueurs de classe mondiale ont porté le maillot parisien et adhérer au projet porté par le Qatar. Mais pour Christophe Dugarry, ces joueurs ne sont pas venus à Paris pour l'amour de l'équipe, mais bien pour des raisons financières.

L'ère QSI a débuté à Paris en 2012. Depuis, de nombreuses stars sont arrivées au PSG pour défendre les couleurs de la formation parisienne. La première a été Zlatan Ibrahimovic, devenu une véritable icône dans la capitale. Par la suite, plusieurs joueurs l'ont imité et pris la décision de signer au PSG. Les cas Neymar (2017) et Lionel Messi (2021) sont les plus marquants. Mais malgré l'arrivée de ces joueurs de classe mondiale, le club parisien peine à performer en Ligue des champions, au contraire de Manchester City. Lors de Rothen S'enflamme ce jeudi, Jérôme Rothen a tenté de trouver une explication.

« Ils se sont coupés du sportif »

« City est très différent du PSG aujourd'hui. Tu t'es coupé de l'ADN du club trop vite à mon goût. Le problème est qu'ils ont fait une priorité du sport en prenant des joueurs emblématiques qui ont permis au PSG de rivaliser très vite avec les meilleures équipes européennes. Mais c'est rentré dans le rang. Tu fais des recrutements juste marketing. Ils se sont coupés du sportif. » a expliqué l'ancien joueur du PSG au micro de RMC.

« Ils viennent au Paris Saint-Germain pour l'argent »