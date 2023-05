Un grand nom du PSG balance sur son mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement prêté par le PSG du côté de Galatasaray, Mauro Icardi s’est relancé cette saison en Turquie, et les spéculations vont bon train concernant l’avenir du buteur argentin. Il est même question d’un potentiel transfert du côté de Boca Juniors, mais Icardi a nié en bloc cette possibilité.

Au même titre que d’autres éléments indésirables du PSG (Ander Herrera, Paredes, Rafinha, Diallo, Kehrer, Kurzawa…), Mauro Icardi avait été poussé vers la sortie l’été dernier par Luis Campos. Le buteur argentin a finalement été prêt sans option d’achat à Galatasaray, où il a retrouvé des couleurs loin du PSG.

Icardi se relance, sa cote grimpe

Auteur de 18 buts et 8 passes décisives en 23 matchs (toutes compétitions confondues) avec le club stambouliote, Mauro Icardi a donc redoré sa cote sur le marché des transferts. Galatasaray envisagerait notamment de le conserver en fin de saison, mais ce n’est pas tout.

Pas de signature à Boca