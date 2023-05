PSG : Messi et Cristiano Ronaldo enfin réunis, la folle révélation

Pierrick Levallet

S'il se rapproche d'un départ du PSG, Lionel Messi n'a cependant pas encore tranché pour sa prochaine destination. L'Argentin a plusieurs options pour son avenir, dont l'Arabie Saoudite. Le septuple champion du monde pourrait y retrouver Cristiano Ronaldo là-bas. Et il pourrait même être associé à son grand rival de toujours.

Où évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? Cette question alimente les rumeurs sur le mercato depuis plusieurs mois maintenant. En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, l’Argentin semble prendre la direction de la sortie. Mais son avenir reste encore assez flou. Sa prochaine destination n’a pas encore été annoncée. Le FC Barcelone continue de rêver de son retour. Mais l’Arabie Saoudite compte également lui dérouler le tapis rouge.

L'Arabie Saoudite veut lâcher une fortune pour Messi

Al-Hilal souhaiterait notamment le faire venir pour recréer sa rivalité avec Cristiano Ronaldo. Le club saoudien ne lésinerait d’ailleurs pas sur les moyens pour le convaincre. Récemment, on parlait d’un contrat de 400M€ par saison pour le septuple Ballon d’Or. Lionel Messi n’a pas encore donné sa réponse, il attendrait que la saison avec le PSG soit entièrement terminée avant de prendre une décision. Par ailleurs, une autre opération hallucinante pourrait voir le jour pour le champion du monde 2022.

Vers une association Messi - Cristiano Ronaldo à Al-Nassr ?