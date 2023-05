PSG - Messi : Catastrophe, ce projet à 1Md€ va tomber à l'eau

Jean de Teyssière

L'Arabie saoudite voit les choses en grand et tente le tout pour le tout pour faire venir Lionel Messi à l'issue de son contrat avec le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain. Pour ce faire, le royaume saoudien s'était mis en tête d'attirer Sergio Busquets, Jordi Alba, Leandro Paredes, Sergio Ramos, Marco Verratti ou encore Angel Di Maria pour convaincre Messi. Pour ce qui est de El Fideo, le plan saoudien pourrait bien échouer.

La folie des grandeurs fait son entrée en Arabie saoudite. Le pays semble être devenu un endroit de luxe pour les joueurs proches de le retraite et vise en plus les plus grandes stars du football. D'abord, Cristiano Ronaldo a rejoint Al-Nassr en décembre dernier et depuis, les Saoudiens veulent à tout prix faire venir Lionel Messi, au point de lui proposer un contrat jamais vu : 500M€ par an.

L'Arabie saoudite veut faire venir tous les potes de Messi

Lionel Messi ne devrait pas prolonger son contrat avec le PSG. Depuis quelques semaines, les discussions se sont stoppées et les deux clans semblent s'être résigné à voir leur aventure commune prendre fin le 30 juin prochain. Une aubaine pour l'Arabie saoudite qui pourrait récupérer le septuple Ballon d'Or libre. Mais face à la volonté de Lionel Messi de rester en Europe pour se préparer aux échéances à venir, comme la Copa America 2024 et même la Coupe du monde 2026, l'Arabie saoudite a décidé de faire venir l'Europe jusqu'à lui, pour le convaincre. Ainsi, selon L'Équipe , les Saoudiens veulent faire venir, dans les trois clubs de la capitale Riyad, Al-Nassr, Al-Hilal et Al-Shabab des joueurs proches de Messi comme Sergio Busquets, Jordi Alba, Sergio Ramos, Marco Verratti, Leandro Paredes et Angel Di Maria...

Di Maria file vers l'Argentine !