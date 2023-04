PSG : Messi à l’origine d’un coup de tonnerre sur le mercato ?

Thomas Bourseau

Le contrat de Lionel Messi arrivera à expiration à l’issue de la saison et un retour au FC Barcelone prend de plus en plus d’ampleur dans la presse. Pour autant, il semblerait que le Barça ne soit pas en mesure de faire un sacrifice XXL pour permettre à Messi de venir.

Lionel Messi est en pleine réflexion au niveau de son avenir. Pour rappel, le contrat du champion du monde arrivera à expiration en juin prochain au PSG. Pour ce qui est du projet du club de la capitale, les plans seraient clairs : prolonger son contrat coûte que coûte selon Mundo Deportivo pour la simple et bonne raison que la famille royale qatarie fait de ce dossier une priorité. D’après Goal , Messi n’aurait nullement l’intention de revoir ses ambitions salariales à la baisse pour rester au PSG, lui qui serait prêt à faire autrement s’il s’agissait du FC Barcelone.

Le Barça en délicatesse financière pour Messi ?

La semaine dernière, la presse espagnole a confié que la volonté première de Lionel Messi était de revenir au FC Barcelone coûte que coûte au point de jouer en faveur du Barça presque gratuitement. De son côté, le FC Barcelone serait de plus en plus emballé par l’idée d’un retour de Lionel Messi, à condition que l’opération soit financière viable.

