PSG : Messi a choisi sa prochaine destination

Jean de Teyssière

Le 30 juin prochain, Lionel Messi passera son dernier jour en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Le lendemain, il sera libre de s'engager avec l'équipe qu'il souhaite. Plusieurs destinations sont annoncées, mais un retour dans son club de toujours, le FC Barcelone tenterait l'Argentin, qui y a passé 21 ans.

L'histoire d'amour entre le PSG et Messi n'aura jamais commencé. Il est arrivé en 2021 avec l'étiquette de meilleur joueur du monde, l'élément qui allait permettre au PSG de remporter cette fameuse Ligue des Champions. Après deux éliminations consécutives en huitième de finale de la Ligue des Champions, Leo Messi va aller voir ailleurs. Ce ne sont pas les destinations qui manquent, lui qui est annoncé tant en Arabie Saoudite qu'aux Etats-Unis ou au FC Barcelone, qui serait le choix numéro 1 de la Pulga.

Messi va claquer la porte du PSG...

Le Nouvel Obs affirme ce dimanche, par l'intermédiaire de Sergio Rek - consultant argentin en Espagne qui connait bien Lionel Messi depuis ses 14 ans - qu'il a pris la décision de quitter le PSG dès la fin de son contrat le 30 juin. Florent Torchut, journaliste chez France Football, annonce lui que les discussions pour une prolongation de contrat entre le club parisien et Messi n'avancent plus depuis un mois.

...pour retourner au FC Barcelone