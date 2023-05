Après le fiasco, le PSG prépare du lourd

Florian Barré

Afin de bâtir une équipe autour de Kylian Mbappé, le PSG prépare son mercato pour cet été. Les rumeurs fusent, et Luis Campos aurait déjà ciblé les postes prioritaires comme l’a révélé Téléfoot ce dimanche matin. L’objectif est limpide pour le club de la capitale : repartir du bon pied afin de jouer les premiers rôles en ligue des champions dès la prochaine édition.

Après sa nouvelle désillusion en C1, le PSG s’est montré clair sur son projet pour la saison prochaine. Le club de la capitale entend construire une équipe autour de Kylian Mbappé. Dans cette optique, Luis Campos préparerait déjà son recrutement pour la prochaine fenêtre des transferts. Et il prévoirait quelques gros coups pour cet été.

Le PSG sait ce qu’il veut

Alors que certains départs sont pressentis, notamment celui de Lionel Messi, pour offrir une meilleure flexibilité de recrutement cet été, Luis Campos a déjà lorgné les manques de l’effectif parisien. D’après Téléfoot , le PSG cherche un attaquant de surface, un attaquant mobile, un défenseur central, un milieu de terrain et un ailier droit.

Les recrues potentielles du PSG

Depuis quelques semaines les noms de Victor Osimhen, Harry Kane et Randal Kolo Muani sont évoqués pour rejoindre le PSG sur le front de l’attaque. Au milieu de terrain : Khephren Thuram, Youssouf Fofana, Ibrahim Sangaré et Manu Koné plaisent également à la direction parisienne. En ce qui concerne la défense, en plus de Milan Skriniar qui arrivera libre cet été, Paris songe à Axel Disasi.