PSG - Mbappé : Un coup en or en Angleterre pour son remplaçant ?

Thomas Bourseau

Ces dernières semaines, le PSG semble s’activer en coulisses afin de dénicher un successeur à Kylian Mbappé dont le départ est déjà entériné. Luis Diaz est un des nombreux noms à être lié au Paris Saint-Germain dans cette opération succession. Et d’ailleurs, il se pourrait que ça commence à jaser tout doucement à Liverpool.

Kylian Mbappé va tourner la page PSG après sept années passées dans la capitale. En fin de contrat le 30 juin prochain, le meilleur buteur de l’histoire du club ne le prolongera pas et a d’ailleurs d’ores et déjà annoncé son futur départ à son président Nasser Al-Khelaïfi en février dernier. Dans le cadre de sa succession, le Paris Saint-Germain courtiserait ardemment Victor Osimhen, mais pas seulement.

Ciblé par le PSG, Luis Diaz réclame déjà un nouveau contrat !

Foot Mercato a dévoilé en mars dernier que le comité de direction du PSG se pencherait notamment sur la piste Luis Diaz. L’ailier de 27 ans de Liverpool dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2027. Mais ce ne serait pas suffisant à ses yeux. Le journaliste Graeme Bailey d’ HITC Football a confié ce jeudi que Diaz et ses représentants auraient réclamé aux dirigeants de Liverpool une prolongation de contrat et qu’elle soit signée avant cet été. La cause ? Le Colombien estimerait que ses récentes performances devraient être récompensées.

Liverpool choqué par la demande de Diaz ?