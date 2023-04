PSG : Mbappé reçoit un appel du pied insolite pour son transfert

Thibault Morlain

Alors que Kylian Mbappé fait aujourd'hui le bonheur du PSG, le crack du Bondy suscite énormément de convoitises. On pense bien évidemment au Real Madrid, ou encore à Liverpool. En Premier League, on ne dirait également pas non pour une arrivée à Manchester United. Tel serait en tout cas le désir d'Usain Bolt, grand fan des Red Devils, qui a interpellé Mbappé.

Star de l'athlétisme et aujourd'hui à la retraite, Usain Bolt est également un grand fan de football. Le Jamaïcain supporte d'ailleurs Manchester United. Il a d'ailleurs de grands rêves pour les Red Devils, à commencer par une arrivée de Kylian Mbappé. A l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe , Bolt s'est ainsi confié sur un transfert de l'attaquant du PSG à Manchester United.

Mbappé à Manchester United ?

« Je prendrais Mbappé pour me renforcer ? Immédiatement ! ça nous permettrait de passer en 4-3-3, ce que je pense souhaitable. (Erik) Ten Hag (le coach néerlandais de MU) fait du très bon boulot je trouve. L'équipe est repartie sur de bons rails, quelque chose se construit, mais il nous faudrait un buteur très régulier, c'est ce qui nous manque le plus », a lâché Usain Bolt.

« C'est un tel joueur »