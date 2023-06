PSG : Mbappé réclame un joueur, un ultimatum est lancé

Jean de Teyssière

Le mercato du Paris Saint-Germain pourrait prendre une tournure bleu-blanc-rouge. Le président, Nasser al-Khelaïfi avait sonné la fin du bling-bling et Luis Campos l'a compris et serait en train de préparer un mercato made in équipe de France. Ainsi, le nom de Randal Kolo Muani revient souvent du côté du camp des Loges même s'il faudra encore patienter avant de voir son transfert de décanter.

Depuis ce samedi, le mercato estival a enfin ouvert ses portes. Le PSG n'avait pas attendu cette ouverture officielle pour lancer les hostilités puisqu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, Marco Asensio et Manuel Ugarte auraient signé au PSG, à l'inverse Milan Skriniar, puisque le club de la capitale préfère temporiser. Et Luis Campos, le conseiller du football du PSG devra attendre encore un peu pour passer à l'action pour ce joueur de l'équipe de France.

Mbappé veut Kolo Muani

Voulant construire une équipe autour de son numéro 7, Kylian Mbappé, le PSG est donc à l'écoute de sa star pour le mercato à venir. Et du côté du triple buteur en finale de la Coupe du monde 2022, le nom de Randal Kolo Muani, son coéquipier en Bleu, lui irait. Sous contrat avec l'Eintracht Francfort, la cote de l'ancien Nantais a pris de la valeur depuis la Coupe du monde et il faudrait débourser au moins 120M€...

Mercato : Surprise, le PSG s’active pour un crack https://t.co/aVSRCMmc0W pic.twitter.com/lv2VLRdWHB — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

Verdict après le rassemblement international