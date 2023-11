PSG : Mbappé recalé à cause d'un crack ? Il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement à Palmeiras, Endrick a signé avec le Real Madrid. La jeune pépite brésilienne devrait rejoindre l'Europe en 2024, une fois qu'il aura atteint sa majorité. Une opération, qui remet en cause les dossiers Kylian Mbappé et Erling Haaland ? Selon un journaliste espagnol, l'arrivé d'Endrick ne devrait avoir aucun impact immédiat sur la campagne de recrutement du Real Madrid.

Le Real Madrid a mis la main sur un phénomène. Agé seulement de 17 ans, Endrick a décidé de signer avec le Real Madrid, malgré l'intérêt d'autres équipes, notamment du PSG. Le Brésilien rejoindra le club espagnol en 2024. En attendant, le Real Madrid pourrait bien continuer à se renforcer. Car comme l'a indiqué Ramon Alvarez de Mon, le recrutement d'Endrick n'est pas suffisant.

Endrick prêt à chambouler les plans du Real Madrid ?

« Le Real Madrid s'occupera d'Endrick. Bien sûr, son émergence peut conditionner les plans du club à l'avenir s'il voit qu'il est prêt à prendre plus de responsabilités, mais nous ne pouvons pas non plus fermer les yeux. Madrid ne va pas laisser toute la marge de manœuvre à Endrick sans rien signer du tout s'il a accès à un joueur comme Mbappé ou Haaland » a déclaré le journalise espagnol sur Youtube. Si Kylian Mbappé est disponible sur le marché, le Real Madrid ne devrait pas laisser passer sa chance.

Le Real Madrid n'a pas abandonné Mbappé