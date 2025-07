PSG - Mbappé : L’incroyable décision à 200M€ du Qatar !

Considéré ces dernières années comme la plus grande star du Paris Saint-Germain, dont il a clairement marqué l’histoire, Kylian Mbappé a décidé en 2024 de claquer la porte pour rejoindre le Real Madrid. Mais ce départ était tout sauf une surprise, puisque déjà deux ans auparavant il semblait proche de faire ses valises pour filer en Espagne.

Les histoires d’amour finissent mal en général. Après avoir passé sept années ensemble, Kylian Mbappé et le PSG se sont séparés dans le sang et les larmes, avec d’ailleurs un feuilleton judiciaire qui se poursuit plus d’un an après son départ. Mais le divorce semblait être acté déjà depuis longtemps, avec le Français qui n’avait d’yeux que pour le Real Madrid.