PSG - Mbappé : L’annonce qui fait parler

Arnaud De Kanel

Jeudi dernier, au lendemain de la victoire du PSG face à la Real Sociedad, la bombe est parue dans tous les médias. Cette fois-ci, Kylian Mbappé se serait entretenu avec Nasser Al-Khelaïfi afin de lui annoncer qu'il ne prolongerait pas son contrat. Le timing de l'annonce, qui intervient au beau milieu de la saison entre deux matchs de Ligue des Champions, n'a pas plu à certains observateurs.

Selon toute vraisemblance, Kylian Mbappé quittera le PSG à la fin de la saison. Jeudi dernier, il en aurait même informé son président ainsi que ses coéquipiers. Sept ans après son arrivée et après de multiples épisodes, la saga va donc prendre fin. Mais le timing de cette annonce interroge.

Mbappé - PSG : Au Qatar, Al-Khelaïfi vend la mèche pour son rêve de gosse ! https://t.co/jMgO5dW3as pic.twitter.com/ii8MuVz0w7 — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

«Je trouve le timing très, très, très déplacé»

Jean-Michel Larqué estime qu'il aurait été préférable que cela reste secret. « Je trouve le timing très, très, très déplacé. Que Mbappé indique aux dirigeants qu'il ne sera plus au Paris Saint-Germain la saison prochaine, je trouve cela correct, parce qu'il y a une saison à préparer et que Mbappé aille voir son président pour dire 'la saison prochaine, ne comptez pas sur moi', c'est bien. Par contre, la fin de saison pour Mbappé, quelles que soient ses performances, va être longue. Le fait que ça fuite entre deux matchs de Ligue des Champions, c'est assez moyen. Si la conversation est en tête-à-tête, ce n'est pas difficile de garder un secret à deux. Il y en a certains qui ont peut-être intérêt à ce que l'information sorte », a-t-il déclaré dans le Super Moscato Show sur RMC . Rolland Courbis s'est également montré très critique.

«Anormal, inélégant et imprudent»