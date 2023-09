PSG : Mbappé l’a réclamé, il lâche une annonce troublante sur son avenir

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé fait continuellement parler de lui sur le marché des transferts. Promis au Real Madrid, le champion du monde tricolore est toujours un joueur du PSG grâce à la persuasion de la direction. D’ailleurs, des promesses sur le mercato lui auraient été faites en 2022 avec notamment le recrutement de Robert Lewandowski, en vain. Mbappé aurait validé l’option. Et le Polonais a fait passer un surprenant message sur son avenir.

L’été 2022 pourrait avoir été synonyme de déception pour Kylian Mbappé. Et pourtant, tout semblait si bien débuter avec sa prolongation de contrat en mai de la même année assortie de promesses de la part de la direction du PSG au niveau du recrutement. The Athletic a confié à plusieurs reprises depuis ladite prolongation de Mbappé que le champion du monde tricolore aurait vu le club parisien lui promettre le recrutement d’Aurélien Tchouaméni, de Bernardo Silva et de Robert Lewandowski.

Mbappé a prolongé en 2022 avec la promesse de trois recrues dont Lewandowski

Aucune de ces stars n’a déposé ses valises au PSG. Aurélien Tchouaméni a signé au Real Madrid, Bernardo Silva a apposé sa signature sur un nouveau contrat à Manchester City lorsque Robert Lewandowski s’en est allé du côté du FC Barcelone. Depuis, le PSG a recruté en masse et particulièrement à l’intersaison afin de combler au mieux Kylian Mbappé dans l’espérance d’un nouveau contrat à Paris pour le meilleur buteur de l’histoire du club. Mais toujours est-il que les trois promesses initiales du PSG n’ont pas été tenues.

«Il me reste encore deux, peut-être trois ans»

Et alors que Robert Lewandowski évolue au FC Barcelone depuis l’été 2022, le Polonais a fait savoir qu’il pourrait être en fin de route au sujet de sa carrière. « Ce sont mes dernières années dans le monde du football. Il me reste encore deux, peut-être trois ans. Ne vous méprenez pas, je veux toujours réussir et marquer des buts. Mais je ne suis plus aussi tenace qu’avant ». Voici le mystérieux message lâché par le buteur blaugrana à AS .

«Avant la pandémie, l’idée de la MLS était bien ancrée dans ma tête»