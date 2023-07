PSG - Mbappé : La décision est prise, un transfert record programmé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG est encore loin d’avoir réglé son dossier brûlant de l’été, impliquant Kylian Mbappé. L’état-major parisien espère encore convaincre le joueur de prolonger, tout en envisageant sérieusement une vente en cas d’échec dans sa tentative. Et à en croire la presse espagnole, le prix serait déjà fixé pour le transfert de l’attaquant.

Rien n’a bougé concernant Kylian Mbappé malgré l’ultimatum lancé par Nasser Al-Khelaïfi il y a deux semaines. L’international français est toujours décidé à rester au PSG, sans apposer sa signature sur un nouveau bail, afin de rester maître de son destin et pouvoir quitter la capitale libre à l’été 2024.

Le PSG en pleine galère

Le PSG espère pourtant toujours convaincre Kylian Mbappé de renouveler son bail pour ne pas le voir partir gratuitement dans un an. En cas d’échec, le Qatar reste décidé à le vendre cet été, espérant un appel du Real Madrid. Mais le prix fixé pourrait refroidir les Merengue.

Transfert record pour Kylian Mbappé ?