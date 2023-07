PSG : Mbappé au Real Madrid, l’incroyable punchline

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs années, le nom de Kylian Mbappé apparaît dans les médias espagnols. Son arrivée au Real Madrid est attendue et même espérée par certains journalistes. Mais ces dernières saisons, l'international français a juré fidélité au PSG. Une décision incompréhensible pour certains suiveurs de la Liga, qui n'ont pas mâché leurs mots.

Ces dernières années, le Real Madrid a enchaîné les râteaux avec Kylian Mbappé. Pourtant, le mariage entre les deux est annoncé depuis des années et pourrait, probablement, voir le jour très prochainement. D'ici la fin du mercato estival ? Ce n'est pas impossible, surtout si le PSG le place officiellement sur la liste des transferts après son refus de prolonger. Pour certains journalistes espagnols, Mbappé doit quitter le PSG au plus vite, afin de remporter des trophées et remplir ses objectifs.

PSG : Incroyable, il réclame le transfert de Mbappé ! https://t.co/o3BqcpbD1V pic.twitter.com/h2tENrl2e5 — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

L'Espagne enrage contre Mbappé

C'est notamment l'avis de Manu Sainz, l'un des journalistes présents sur le plateau de l'émission El Chiringuito . « Quand Mbappé viendra, il se rendra compte du temps qu'il a perdu, il ne s'en rendra pas compte avant. Il ne s'en rendra compte qu'à ce moment-là. L'argent ? Quand un joueur termine sa carrière, il ne dit pas regardez l'argent que j'ai. Ce dont il se vante, ce sont les buts et les titres, j'ai connu ça » a confié le journaliste d' As.

« Mbappé a plus besoin du Real Madrid que le Real Madrid n'a besoin de Mbappé »