PSG : Mbappé face à un dilemme, il a la solution

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’est plus sur le départ du PSG avant la fin du mercato le 1er septembre prochain. En effet, à en croire les dernières tendances, on se dirigerait plus vers une prolongation de contrat bien que la durée du renouvellement en question reste une inconnue. Pour Rio Mavuba, le choix est simple pour Kylian Mbappé.

Une fois encore, Kylian Mbappé a cristallisé les attentions au PSG depuis le début du mercato. Dès le mois de juin, Mbappé affirmait ne pas vouloir activer la clause de son contrat pour le rallonger d’une saison jusqu’en juin 2025. Menacé par le PSG, puis écarté du groupe de Luis Enrique l’espace de trois semaines avant d’être réintégré le 13 août dernier pour cause d’un rapprochement des positions avec le Paris Saint-Germain, Mbappé a beaucoup fait parler de lui.

Prolonger un an ou signer un contrat longue durée ?

La semaine dernière, Sky Sports confiait qu’une prolongation du contrat de Kylian Mbappé courant jusqu’en juin prochain était bel et bien dans les tuyaux. Sur le plateau de Téléfoot , le journaliste Saber Desfarges a confié dimanche matin que deux choix supplémentaires de sa position initiale s’offraient à Kylian Mbappé, à savoir prolonger son bail d’une saison ou apposer sa signature sur un contrat longue durée. Sa position initiale étant de partir libre à la prochaine intersaison.

«Je pense qu'il doit prolonger au moins un an et partir à Madrid»