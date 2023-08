Il veut faire capoter un transfert au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours bien décidé à renforcer son secteur offensif, le PSG vise notamment Randal Kolo Muani, mais également Bradley Barcola. Le jeune attaquant de l'OL serait même une priorité pour Luis Enrique qui adore son profil. Cependant, Emmanuel Petit lui recommande de snober le PSG afin de continuer sa progression avec son club formateur où il est titulaire depuis le début de saison.

Bien que le mercato du PSG soit très animé cet été, le club de la capitale n'en a pas terminé avec son recrutement, notamment dans le secteur offensif. Ainsi, en plus du transfert de Randal Kolo Muani, les Parisiens souhaitent convaincre l'OL de leur céder Bradley Barcola. Le jeune lyonnais serait très intéressé à l'idée de signer au PSG, mais Emmanuel Petit lui recommande de rester chez les Gones.

PSG : Le clan Neymar sort du silence après son transfert https://t.co/QRL8xtvP93 pic.twitter.com/u7POQsD5WS — le10sport (@le10sport) August 25, 2023

Petit conseille à Barcola de recaler le PSG

« Il a beaucoup de qualités, mais ses performances ne sont pas régulières, ce qui est normal car il est très jeune. Il n’a joué pour la première fois que la saison dernière, c’est donc quelque chose de très nouveau pour lui. Il marque six buts en une trentaine de matches. C’est un joueur intéressant mais très jeune. Il a besoin de s’améliorer et de gagner en maturité, et sa qualité sur le terrain doit être plus efficace avec le ballon. Il panique beaucoup avec le ballon et le perd souvent », lance-t-il dans une interview accordée à BettingSites .

«Cette décision doit être de rester à Lyon»