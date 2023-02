PSG : Mbappé est prêt à faire une annonce tonitruante

Thibault Morlain

Dans moins d’une semaine maintenant, le PSG va accueillir le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Un choc important pour le club de la capitale qui espère toujours un premier titre européen. Mais voilà que cette rencontre pourrait également être décisive pour l’avenir de Kylian Mbappé. Explications.

Il y a quelques mois, Kylian Mbappé prolongeait finalement son contrat avec le PSG jusqu’en 2024. Mais voilà que cela n’empêche actuellement pas les rumeurs de se propager à propos d’un possible départ pour le Français. En effet, le natif de Bondy serait loin d’être heureux au sein du club de la capitale. Au point donc d’envisager quitter le PSG à la fin de la saison ?

Un départ confirmé de vive voix par Mbappé ?

Les prochaines semaines risquent d’être décisives pour Kylian Mbappé. Et la double rencontre face au Bayern Munich en Ligue des Champions s’annonce visiblement décisive. En effet, selon les informations de Marca , en cas d’élimination face aux Bavarois, Mbappé pourrait annoncer son envie de quitter le PSG.

Le danger plane pour le PSG

La question est toutefois de savoir si le PSG et les Qataris seront prêts à accepter de lâcher Kylian Mbappé, lui qui n'aura plus qu’un an de contrat à l’été 2023. Mais le club de la capitale sait donc ce qu’il lui reste à faire pour espérer conserver un peu plus longtemps le champion du monde 2018. Et cela passera donc par une qualification face au Bayern Munich.